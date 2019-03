Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z „Super Expressem” omawiał szczegóły programu Emerytura Plus. – Mogę zapewnić, że to nie będzie jednorazowy strzał. Program Emerytura Plus będziemy kontynuować w kolejnej kadencji. Jeśli oczywiście wyborcy nam zaufają i przedłużą nasz mandat do rządzenia – zapowiedział premier.