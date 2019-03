Lider Platformy Obywatelskiej w rozmowie na antenie Radia Zet przyznał oficjalnie, że prowadzi rozmowy z Magdaleną Adamowicz, wdową po prezydencie Gdańska, w sprawie jej startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. – Bardzo mi zależy ze względu na to, co zdarzyło się w Gdańsku – przyznał Schetyna.