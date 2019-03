Sołtys Rytla rezygnuje. „Być może jestem z innej gliny i nie pasuję do hejterskiej rzeczywistości”

Sołtys Rytla Łukasz Ossowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. „Są w moim życiu wartości bezcenne. To moja rodzina, godność i uczciwość. Chcę te wartości chronić, bo nadają sens mojemu życiu. Nie interesują mnie stanowiska w radzie gminy, powiatu, województwa, czy jak sugeruje to jeden z radnych, posłowanie do Parlamentu Europejskiego” – poinformował w liście opublikowanym w mediach społecznościowych.