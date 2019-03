– Prezydent Trzaskowski chce przeprowadzić eksperyment na dzieciach w Warszawie. Na to nie godzą się rodzice. My tych rodziców słuchamy. Nie można w żaden sposób narzucać takich ideologii, eksperymentów, bo to rodzic decyduje – przekonywała w programie "Wydarzenia i opinie" na antenie Polsat News rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.