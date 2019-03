Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła dane dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci w Kościele. – Jest to problem Kościoła własnie ze względu na autorytet moralny, na odpowiedzialność i na zobowiązanie, jakie podejmował każdy z duchownych dobrowolnie. Natomiast to nie jest problem samego Kościoła, to jest problem całego świata – mówił o pedofilii przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki.