Posłanka Stępień o sprawie Lisieckiego: Można by domniemywać, czy nie jest to zatrzymanie o charakterze politycznym

– Można by domniemywać, czy nie jest to zatrzymanie o charakterze politycznym – tak o sprawie Michała Lisieckiego mówi Elżbieta Stępień, posłanka klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska. Już pięć miesięcy temu prezes PMPG zgłaszał się do prokuratury, by złożyć wyjaśnienia w sprawie, w której dziś go zatrzymano. „Pozostało to bez jakiejkolwiek reakcji” – czytamy w oświadczeniu spółki.