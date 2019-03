Grzegorz Schetyna przedstawił w piątek kandydatów Koalicji Europejskiej w wyborach do europarlamentu. Chociaż na listach pojawiły się nowe i zaskakujące nazwiska, to nie wszyscy politycy mogą być zadowoleni z przydzielonych im miejsc. Może wskazywać na to decyzja Michała Boniego, o której polityk poinformował na Twitterze.