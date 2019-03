- W sportach walki homofobia jest normą. Ostatnio zastanawiałem się, ile lesbijek i gejów znam w środowisku sportów walki i doszedłem do wniosku, że w Polsce to nie znam nikogo. Obawa przed linczem i odrzuceniem musi być tak duża, że ludzie ukrywają orientację. Zresztą jak siedzisz w szatni, to teksty o „biciu pedałów” i „pluciu na lesby” są normą. Na szczęście są kluby sportowe gdzie tak nie jest - mówi „Wprost” Grzegorz „Griszka” Sobieszek: specjalista od sportów walki, psychopedagog, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w różnych formułach walki.