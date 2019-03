Biskup opolski ks. Andrzej Czaja wystosował list otwarty do Dariusza Kołodzieja, który twierdzi, że był molestowany przez księdza. – Wolałbym się z nim osobiście spotkać i wtedy o tym porozmawiać. Na pewno biskupowi jest wygodniej pójść do mediów, do radia, bo ma taką możliwość i wystosować taki list – powiedział Kołodziej.