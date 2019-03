Kampania przed wyborami do europarlamentu trwa w najlepsze. Podczas, gdy rząd zmaga się z kryzysem związanym ze strajkiem nauczycieli, opozycja wypomina wypowiedzi m.in. Andrzeja Dudy i Beaty Szydło . Wzywa zarazem do „powrotu do normalności”, czyli głosowania na Koalicję Europejską.