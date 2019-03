Ofiara księdza pedofila: Jeśli ktoś szczerze żałuje, to nie czyta przeprosin z kartki

Dariusz Kołodziej postanowił odpowiedzieć na pojawiające się w mediach głosy, zarzucające mu brak chęci pojednania z molestującym go przed laty księdzem. Mężczyzna przypomina, że to on zaproponował spotkanie z duchownym.