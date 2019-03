Brudziński odpowiada Schetynie: My się Pana tak boimy, jak Shrek Fiony

Podczas sobotniej Rady Krajowej PO Grzegorz Schetyna zwrócił się bezpośrednio do polityków partii rządzącej. Na jego słowa zareagował Joachim Brudziński, który we wpisie na Twitterze postanowił odwołać się do filmowego motywu.