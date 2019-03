Poniedziałkowe rozmowy rządu ze związkowcami oświaty nie doprowadziły do porozumienia. Nauczyciele szykują się do strajku, który może zbiec się ze szkolnymi egzaminami. Chociaż w negocjacjach biorą udział także przedstawiciele „Solidarności”, przewodniczący organizacji twierdził, że „kompletnie go nie interesuje, co robi ZNP”.