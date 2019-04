– Gdy tylko wróciliśmy do Polski, poszłam do najwybitniejszego polskiego specjalisty zajmującego się Aspergerem, profesora Wolańczyka, który Tomka obejrzał raz i powiedział, że jest „dziwolągiem”. I na tym jego diagnoza się zakończyła. Odmówił wydania orzeczenia, czy jakiejkolwiek innej pomocy. Przykro mi to mówić, może miał gorszy dzień. Ale ja to pamiętam, każda matka by coś takiego pamiętała – mówi w rozmowie z „Wprost” Monika Zamachowska, dziennikarka i prezenterka, której syn Tomasz ma zespół Aspergera.