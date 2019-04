Helsińska Fundacja Praw Człowieka wysłała opinię do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, dotyczącą tymczasowego aresztowania Michała Lisieckiego w dniu 15 marca 2019 roku. Jak zaznacza na wstępie, Sąd Rejonowy we Wrocławiu Śródmieściu orzekając o zastosowaniu izolacyjnego środka zapobiegawczego zastrzegł, że ulegnie on zmianie z chwilą złożenia poręczenia majątkowego. „Niestety, pomimo wpłaty kwoty pieniężnej i porządzenia protokołu przyjęcia poręczenia majątkowego, Michał Lisiecki nadaj nie opuścił Aresztu Śledczego” – zauważa HFPC.