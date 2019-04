„Przyszłość Polski. Wielki Wybór” – to hasło Koalicji Europejskiej na nadchodzące wybory. – Zbudowaliśmy to. Mamy pomysł, zespół, ludzi i cele, które stawiamy przed sobą. Ten cel to doścignięcie najlepszych, najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej – powiedział Grzegorz Schetyna.