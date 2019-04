Piątek pogodny i ciepły. Termometry pokażą 22 st. C

Piątek prawie w całym kraju będzie pogodny. Słaby deszcz może pokropić jedynie na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku.