Prezes sądu dorabiał przy winobraniu we Francji. Rzecznik KRS: To niegodne sędziego

W ubiegłym roku sędzia Dariusz Bracisiewicz, prezes Sądu Rejonowego we Włocławku, pojechał do Francji. Zarabiał, zbierając winogrona. Wymaganą zgodę wydała prezes Sądu Okręgowego we Włocławku.