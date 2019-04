Zarówno uczniowie jak i rodzice zapewne zastanawiają się, czy w związku z protestem nauczycieli, odbędzie się test gimnazjalny, którego początek zaplanowany jest już na 10 kwietnia. Jak na razie nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Tymczasem Krystyna Pawłowicz apeluje do zgłaszania się osób chętnych do pomocy w organizowaniu egzaminów.