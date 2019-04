Podczas konferencji prasowej we wtorek 9 kwietnia przed południem, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że do godziny 10:00 tego samego dnia do strajku przystąpiło 74,29 procent placówek. Najwięcej (87,72 proc.) szkół i przedszkoli strajkuje w województwie kujawsko-pomorskim. Najmniej – 55,17 proc. – na Podkarpaciu.