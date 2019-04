Pies i kosiarka to jego wrogowie. No i człowiek, który nie zawsze wie co zrobić, gdy spotka go na swej drodze. A wiosną o to najłatwiej, bo jeże właśnie budzą się z zimowej hibernacji. Dziś w Jeżurkowie czyli ośrodku rehabilitacyjnym w Skierdach pod Warszawą który założyli państwo Szwed, opiekunowie jeży wiedzą to wszystko i o wiele więcej.