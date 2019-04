Nastolatka uczęszczająca do szkoły podstawowej w Końskowoli miała za tydzień przystąpić do egzaminów. Niestety, dziewczyna zmarła, a jej śmierć poruszyła całe lokalne środowisko. Nauczyciele postanowili zawiesić strajk i w środę wrócili do prowadzenia zajęć.