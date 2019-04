Co z ekshumacjami w Treblince? Amerykanie ostrzegali, prokuratura wydała komunikat

„Nasza ambasada w Warszawie dowiaduje się, że Instytut Pamięci Narodowej zacznie w poniedziałek ekshumację masowych grobów w Treblince I. Jeśli tak rzeczywiście jest, to wywoła to poważne obawy natury religijnej” – napisał Departament Stanu USA do polskiej ambasady w Waszyngtonie. Komunikat w tej sprawie wydała w piątek Prokuratura Krajowa.