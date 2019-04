Historia dziewięcioletniej Lary Karzełek to opowieść o smutnym losie dziecka, które stało się obiektem walki rodziców. Dziewczynka była porywana przez rodziców już cztery razy. Larę dwukrotnie do Polski porwała matka. Kolejne dwa razy została odebrana przez ojca do Niemiec. Obecnie, od roku dziewczynka mieszka z ojcem.