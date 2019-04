Robert Biedroń w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 odniósł się do komentarzy, które pojawiły się po pożarze katedry Notre Dame. Niektórzy stwierdzali m.in., iż jest to symbol „upadku chrześcijaństwa”. – Kilka lat temu palił się Most Łazienkowski. Czy to jest symbol upadającego przemysłu łazienkowego? – pytał polityk.