Były medalista Olimpiad Specjalnych Hubert Biełka, mimo niepełnosprawności intelektualnej, od wielu lat doskonale sam sobie radzi. Mimo to, jego starszy brat chce go częściowo ubezwłasnowolnić. Czy to troska o samotnego człowieka, czy chęć wzbogacenia się kosztem brata?