Przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się manifestacja, w której wzięli udział nauczyciele z całego kraju. – To, że dzisiaj przyszło nas tyle osób, to że tak licznie protestujemy, jest dla nas niezwykle ważne. Bo to pokazuje, że nauczyciele nie chcą polityki. Chcą dobrej szkoły – mówił Sławomir Broniarz.