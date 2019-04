Grzegorz Schetyna na brifingu w Sosnowcu mówił o trwającym strajku nauczycieli. – To sprawdzian dla tej władzy. Jeżeli nie są w stanie poradzić sobie z tymi kwestiami, z tym protestem, to niech odejdą – stwierdził. Polityk odniósł się także do zbliżających się wyborów do PE.