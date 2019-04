Lech Wałęsa udzielił wywiadu francuskiej telewizji France TV3. Były prezydent odniósł się do sytuacji politycznej na świecie, a także w Polsce. – Szukając fundamentów tego, co by nas łączyło, powinniśmy dyskutować pomiędzy różnymi religiami i niewierzącymi i uzgodnić 10 laickich przykazań – powiedział Lech Wałęsa.