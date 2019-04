3 maja Wisłostradą przemaszeruje defilada poddziałów i pojazdów wojskowych. Poprzedzi ją nocna próba generalna. W jej trakcie, od soboty, 27 kwietnia od godz. 20.00 do niedzieli, 28 kwietnia do godz. 8.00, Wisłostrada będzie zamknięta od mostu gen. S. Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego.