Kierowcy taksówki, który w sobotę 27 kwietnia we Wrocławiu umyślnie potrącił i przejechał rowerzystę, postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Obecnie przebywa on w areszcie, a w poniedziałek 29 kwietnia sąd zadecyduje o jego dalszym losie. Jego ofiara trafiła do szpitala w stanie ciężkim.