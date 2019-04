Niespełna dwa tygodnie temu szef Rady Europejskiej poinformował, że na początku maja przyjedzie do Polski. Polityk zapowiedział, że będzie miał „coś ciekawego i ważnego do powiedzenia”. Do tej sytuacji w rozmowie z RMF FM odniósł się Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.