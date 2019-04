– Sprawa art. 7 potoczyła się dla nas korzystnie. KE nie jest w stanie przejść do następnego etapu, ponieważ państwa nie podzielają jej stanowiska – stwierdził minister Jacek Czaputowicz w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Szef MSZ powiedział, że jego zdaniem Polska zrealizuje przyszłe wyroki TSUE co do art. 7.