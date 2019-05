Uwaga! TVN: Trzyletnia Nella wpadła do studni na placu zabaw. „Byłam pewna, że straciłam dziecko”

Trzylatka wpadła do studni na placu zabaw. Pomimo narażenia dziewczynki na utratę życia, nikt do tej pory nie poniósł konsekwencji. Jej matka jest przekonana, że śledztwo w tej sprawie utknęło w martwym punkcie przez koneksje rodzinne właścicielki lokalu, na terenie którego doszło do wypadku.