Członkostwo w UE wpisane do konstytucji? Waszczykowski mówi o potrzebie jej „zrewidowania”

Rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej była dobrą okazją do rozmowy o kształcie Wspólnoty i roli naszego kraju. Głos w sprawie zabrał Witold Waszczykowski, który odniósł się do pomysłu zmienienia zapisów w konstytucji.