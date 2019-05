Juncker oburzony materiałem „Wiadomości” TVP. „To coś obrzydliwego, na co nie może być zgody”

Jean-Claude Juncker skomentował materiał Wiadomości TVP, w którym Donald Tusk został porównany do Hitlera i Stalina. Szef Komisji Europejskiej ocenił, że „jest to coś obrzydliwego, na co nie może być zgody”.