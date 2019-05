Ponad tydzień po tym, jak Radosław Sikorski napisał na Twitterze do Krystyny Pawłowicz „bujaj się, wariatko”, doszło między nimi do kolejnej podobnej dyskusji i ponownego użycia tego sformułowania przez byłego szefa MSZ w kierunku posłanki PiS. O co poszło tym razem?