Kolejna awaria HBO GO. Powodem premiera nowego odcinka „Gry o Tron”?

Na profilu HBO GO na Facebooku oraz w serwisie downdetector.pl internauci zawiadamiają o problemach z HBO GO. Wszystko wskazuje na to, że powodem jest za duże przeciążenie, spowodowane premierą przedostatniego odcinka finałowej serii „Gry o tron”.