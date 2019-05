Kaja Godek o zaostrzeniu kar za pedofilię: Jest to de facto rozszerzenie prawa do aborcji

Do Sejmu trafił rządowy projekt zmian w kodeksie karnym, który zakłada zaostrzenie kar za pedofilię. Jednym z proponowanych rozwiązań jest podniesienie tzw. wieku przyzwolenia. Na temat projektowanych zmian wypowiedzieli się przedstawiciele Konfederacji. Zdaniem Kai Godek jest to „de facto rozszerzenie prawa do aborcji w polskim prawie”.