Bracia Sekielscy ujawnili w swoim dokumencie historię Pawła Kani, który po tym, jak pojawiły się pierwsze zarzuty o proponowanie seksu chłopcom, został przeniesiony do innej diecezji. Tam bp Jan Tyrawa skierował go do pracy w gimnazjum oraz uczynił go opiekunem ministrantów. Pojawiły się naciski, by hierarcha zabrał głos w sprawie, a po kilku dniach diecezja bydgoska opublikowała oświadczenie prawnika bp Tyrawy.