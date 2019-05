Głosowanie poza miejscem zamieszkania jest możliwe, jednak czas na dopisanie się do spisu wyborców lub odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania jest ograniczony. PKW przygotowało sporty, w których udziela dokładnych instrukcji, co zrobić, żeby zagłosować w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego.