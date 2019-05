Dorota Rabczewska trafiła do jednego z warszawskich szpitali – informuje „Super Express”, powołując się na rozmowę z piosenkarką. W miniony weekend powróciła sprawa biznesmena Emila H., byłego partnera Dody, który oskarżył ją i jej męża Emila S. o szantażowanie go kompromitującym nagraniem. Artystka zamieściła w sieci artykuł, z którego wynika, że sprawa może nie być prowadzona w sposób uczciwy i do tej pory doszło już do pewnych naruszeń.