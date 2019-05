Joanna Scheuring-Wielgus dała się poznać jako obrończyni praw zwierząt. Jeszcze w 2017 roku apelowała o to, by nie organizować głośnych pokazów fajerwerków w trosce o czworonogi. Teraz „Fakt” podaje, że posłanka sama oddała swoje psy do schroniska. Okazuje się, że ma na to wytłumaczenie.