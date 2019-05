We wtorek głośno było o publikacji „Faktu” na temat kandydatki Wiosny do europarlamentu, Joanny Scheurign-Wielgus. Dziennik ujawnił, że posłanka, znana z publicznej walki o prawa zwierząt, sama oddała dwa swoje psy do schroniska. W jej obronie stanęła aktorka i dziennikarka Paulina Młynarska.