Wraca sprawa ks. Michała M., który kilkanaście lat temu został skazany za molestowanie dzieci. Nowe informacje w sprawie zebrali reporterzy TVN24, którzy dotarli do samego duchownego i jego ofiar. Okazuje się, że ks. Michał M. wciąż jest aktywny, a co tydzień mogą usłyszeć go słuchacze Radia Maryja.