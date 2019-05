Scheuring-Wielgus: Gdybym dostała się do PE, to mogłabym wpłacić na schronisko 20 tys. zł

– Gdybym dostała się do Parlamentu Europejskiego, to mogłabym wpłacić na schronisko 20 tys. zł – powiedziała w rozmowie z Gazeta.pl Joanna Scheuring-Wielgus, pytana o to, czy wspiera schronisko, do którego oddała swoje psy.