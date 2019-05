Janina Ochojska trafiła do szpitala. Zostanie tam kilka dni

W połowie kwietnia Janina Ochojska poinformowała, że choruje na raka piersi. Szefowa PAH mimo trudnej diagnozy startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na kilka dni przed pójściem wyborców do urn, trafiła do szpitala.