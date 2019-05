Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak głosować? O czym pamiętać?

Wybory do europarlamentu odbędą się w niedzielę 26 maja. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Jak głosować, żeby oddać ważny głos? O czym jeszcze warto pamiętać w związku z wyborami? Przypominamy najważniejsze zasady dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego i przebiegu samego głosowania.