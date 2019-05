– Nikt mi gęby nie zaknebluje, chyba że zrobi to fizycznie. No, niech spróbuje. Prowokowanie do dyskusji jest dla mnie najważniejsze – mówi Dorota Wellman w wywiadzie dla „Wprost”. Poza tym w numerze także o tym, co łączy Dulkiewicz z Tuskiem i czy eurosceptycy rozsadzą Unię.