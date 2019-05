- Niech nie siodła tego konia. Nie ma sensu myśleć o tym, że to będzie zbawca narodu. Myślę, że w Polsce ludzie, którzy go lubili i cenili, tacy jak ja, już przyzwyczaili się do jego nieobecności. Mam do Tuska żal, że porzucił politykę polską w tamtym momencie, ale wiedział co wybiera. Dlatego dziś powinien kontynuować karierę w strukturach zagranicznych, bo to naturalna kolej rzeczy. Jeśli nawet trochę palcem z zagranicy miesza w polskiej polityce, to powrotu do tego, co było przedtem, nie ma. Tusk to nie Piłsudski – powiedziała w rozmowie z „Wprost” Dorota Wellman.